Ieri mattina sopralluogo della vicequestora Lara La Rosa nella struttura di San Filippo del Mela (ex municipio) che diventerà la nuova sede del Commissariato di Pubblica sicurezza di Milazzo. Insieme al sindaco Gianni Pino e al vice Valentino Colosi ha verificato lo stato dei lavori in corso al piano terra dell’edificio per poi procedere alla divisione dei locali.

A quanto pare nella sede di corso Garibaldi verranno sistemati gli uffici mentre il front office del Commissariato, dove richiedere passaporti e altri documenti, verrà sistemato in altri locali sempre di proprietà del comune di San Filippo.

I lavori dovrebbero essere completati entro la fine di maggio. Il trasloco è in programma per giugno, sicuramente non oltre la prima settimana di luglio. Lo spostamento è stato necessario perchè l’immobile dove si trova in questo momento la Polizia di Stato a Milazzo deve essere ristrutturato per la costruzione del nuovo centro servizi a supporto delle attività turistiche. L’intervento di ristrutturazione consiste nella demolizione e ricostruzione dell’edificio, creando un collegamento diretto tramite una passerella aerea con il Palazzo Municipale.

Resterà invece a Milazzo nei locali del Molo Marullo la Polizia di frontiera. Lo spostamento sarà limitato nel tempo. Il Commissariato sarà sempre quello di Milazzo (anche perché la normativa lo impone per i Comuni superiori ai 15 mila abitanti). Il rientro nella città del Capo avverrà non appena si procederà alla sistemazione dell’immobile di via Zirilli e via Cumbo Borgia, confisscato ad un privato. Per farlo occorrerà stilare una progettazione esecutiva e attingere alle linee di finanziamento previste per il potenziamento delle caserme.