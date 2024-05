Nella splendida cornice della città di Milazzo si è svolta la due giorni del Gluten Free Festival, la prima edizione del Sud Italia dedicata al Senza Glutine, ideata da AIC Sicilia (Associazione Italiana Celiachia sezione Sicilia) che ha organizzato l’evento insieme alla Sicily Event di Davide Merlino. Sono state più di settemila le persone accorse da tutta la Sicilia, dalla Calabria e da altre Regioni, e tutte con l’entusiasmo di vedere finalmente la realizzazione di qualcosa di unico e speciale dedicato ai celiaci.

Una scommessa quindi rivelatasi vincente da tutti i punti di vista. Grande squadra e grande collaborazione da parte di tutte le realtà che hanno sostenuto AIC Sicilia in questa grande avventura: Il Comune di Milazzo, le Associazioni Ristoworld Italy, Non Solo Cibus, Associazione Cuochi Messina e Its Albatros, e poi gli chef che si sono esibiti nei tantissimi showcooking in programma, Mariano Greco, Andrea Finocchiaro, Rosaria Fiorentino, Peppe Micalizzi, la nota food blogger Rosa Maria Zito e le Glutenfree4sisters.

Gluten Free Festival è stato anche musica: i gruppi musicali che si sono esibiti sul palco hanno fatto emozionare e coinvolgere il pubblico, le Serio Sisters, i Mokanta, La Chiave del ritmo di Davide Nastasi e Dj Steno P., e non sono mancati i momenti di approfondimento che hanno visto protagonisti esperti del settore della celiachia come Claudio Romano che ha tenuto un interessantissimi question Time sulla celiachia in una piazza gremita di gente, Mary Urso con il suo intervento sulla dieta senza glutine.

Insieme a Sicily Event, fulcro organizzativo della manifestazione, lo staff Sicilia, Dominga Magrì, Mary Urso, i consiglieri provinciali che hanno organizzato i pullmann provenenti da tutta la Sicilia, e soprattutto Paolo Baronello, Presidente di Aic Sicilia e mente visionario del festival.

«Oggi piangiamo lacrime di gioia – afferma – perché i migliaia di celiaci venuti da tutta la Sicilia, con la loro presenza, ci hanno ringraziato per tutto quello che abbiamo fatto per loro. Per la prima volta si sono sentiti al centro dell’interesse collettivo dicendo a gran voce “noi ci siamo” e chiedendoci di continuare a vincere per loro».

Il villaggio senza glutine, una vera e propria panacea del senza glutine. I visitatori hanno potuto assaggiare tutte specialità tipiche siciliane, pugliesi e venezuelane, e i must che in uno street food non possono mancare, dal panino con le braciole al cuoppo di pesce, dalla patatatwister al pane, e poi il cannolo siciliano, i biscotti, i waffel, tutto in versione gluten free.

Soddisfatti gli espositori che hanno registrato il tutto esaurito grazie alla presenza massiccia delle tante persone che hanno fatto la fila per assaggiare lo Street Food Senza Glutine.

Tantissimi i bambini presenti che hanno partecipato al Festival con la gioia infinita di chi può mangiare tutto quello che vede. All’interno dell’Atrio del Carmine, uno spazio è stato dedicato a loro con la simpatia, i giochi e la musica di Monica.

Il Presidente Paolo Baronello ha consegnato un attestato di merito alle associazioni partner, agli chef presenti, e infine un premio di ringraziamento al Prof. Romano, al Sindaco di Milazzo Pippo Midili e al Sindaco di Villfranca Giuseppe Cavallaro per la sensibilità e la disponibilità mostrata nei confronti dell’AIC Sicilia.

Ora si pensa alla seconda edizione del Gluten Free Festival. Intanto l’Associazione AIC Sicilia ha gettato un seme che ha dato i frutti sperati e chissà se questo Festival, grazie alla forza e all’energia trasmessa dal numeroso pubblico, non sia solo il primo di una lunga serie.