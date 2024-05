La stagione concertistica Milazzo Classica 2024 volge al termine e propone l’ultimo appuntamento di un cartellone che ha entusiasmato il pubblico milazzese (e non solo) per cinque mesi. I direttori artistici della manifestazione, i maestri Elvira Foti e Roberto Metro, quest’anno hanno allestito un programma con la presenza di artisti di fama internazionale, che spesso ha fatto registrare il “tutto esaurito” al Teatro Trifiletti.

Il concerto di chiusura della stagione si svolgerà venerdì 3 maggio (Teatro Trifiletti, ore 20.30) e vedrà l’esibizione del Coro Gospel “Voices’ Power”, diretto da Giusi Telesca, impegnato in uno spettacolo dal titolo “The Gospel Show”.

Si tratta di un viaggio musicale attraverso le sonorità “nere” del Gospel e non solo: il repertorio, corposo e variegato, andrà dagli spirituals tradizionali lenti, con un messaggio profondo, ai brani di compositori dello scenario del gospel contemporaneo, con esecuzioni ritmate, dinamiche e coinvolgenti, arricchite da una forte gestualità del corpo e vere e proprie coreografie che accompagneranno il canto. Ascolteremo i grandi successi pop internazionali e le colonne sonore dei musical più conosciuti, fra cui ovviamente Sister Act.

Il genere Gospel (letteralmente “Canti del Vangelo”) vuole trasmettere un messaggio di condivisione, amicizia, solidarietà e pace, tipico dei canti della tradizione religiosa afroamericana. Il modo migliore per concludere l’edizione 2024 di Milazzo Classica: un inno alla “Pace”, in questo particolare momento storico in cui nel mondo dilagano l’odio e le guerre. Con la speranza che anche la musica, intesa come linguaggio universale, possa nel suo piccolo contribuire a creare ponti di amore e solidarietà fra i popoli, in una società che sembra aver smarrito il senso della vita.