L’Asd Volley 96 Milazzo ha conquistato la promozione in Serie C con ben cinque giornate di anticipo. Un grande risultato per le ragazze di Coach Franco Salmeri. La certezza matematica è arrivata sabato tra le mura amiche, con la vittoria per 3-1 ai danni della Wekondor Catania. Con questo risultato non solo si ha la certezza di disputare nella prossima stagione il massimo campionato regionale di serie C, ma si allunga ulteriormente la striscia di imbattibilità che prosegue dal 29 aprile 2022.

Numeri impressionanti quelli dell ASD Volley 96, che confermano come una seria programmazione societaria ed il duro lavoro in palestra portano a grandi risultati. Dopo la vittoria del campionato maschile, neopromosso in serie D, l ASD Volley 96 serve, quindi, il bis.

Il presidente Gioacchino Nastasi, il coach Franco Salmeri e le atlete festeggeranno la promozione sabato 1 giugno davanti ai propri tifosi.

«Il coach Franco Salmeri e la squadra sono stati fantastici – commenta il presidente della società Gioacchino Nastasi – Uno splendido gruppo composto dal giusto mix di giocatrici esperte e giovani provenienti dal nostro settore giovanile, con grande spirito di squadra, capaci di lavorare insieme e di collaborare per l’unità di intenti mostrando un grande senso di appartenenza al gruppo. Grazie a Arianna Pagliazzo, Noemi Oliva, Alessia Barbera, Laura Tassone, Rebecca La Spada, Giusy Salmeri, Ada Regalbuto, Rebecca Sottile, Francesca Usai, Ilenia Sciotto, Romina Handraj , Veronica Cioccolini, Sara Biancofiore, Giuliana Crisafulli e mister Franco Salmeri. Un grazie particolare ai genitori per la collaborazione ed il sostegno durante tutte le gare, ai tifosi e soprattutto a tutti i nostri sponsor».