Incendio all’intero della vecchia struttura dell’ex Hotel Silvanetta, ad Acqueviole. Non si conoscono le cause che hanno scatenato le fiamme. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco che però non sono ancora arrivati nonostante la vicinanza della caserma.

E’ invece arrivata la polizia locale che era stata chiamata per un altro intervento e al suo arrivo ha trovato le fiamme. La vecchia struttura abbandonata da anni è spesso luogo di riparo per i senzatetto della città

IN AGGIORNAMENTO