Sabato 4 Maggio si terrà la prima edizione dell’evento “Tutti a Mare. Milazzo per San Francesco di Paola 2024 –Veleggiata e Palio marinaro delle contrade”. Sarà una “giornata di Mare” in onore del copatrono di Milazzo (il giorno prima della processione) nelle acque antistanti la Marina Garibaldi di Milazzo, proprio davanti al Santuario fondato dal Santo, proclamato da Papa Pio XII “Patrono della gente di Mare”.

Sarà una grande festa a cui sono invitati tutti gli amanti del Mare di Milazzo, con qualsiasi tipo di mezzo nautico a loro disposizione: barche a Vela (sia le piccole derive che barche da diporto), Barche a remi, gozzi in legno, lance in vetroresina, canoe, kayak, windsurf, sup e qualsiasi altro tipo di mezzo marino.

L’appuntamento è per tutti i partecipanti alle 10 intorno la “barca comitato”, davanti la Spiaggetta della Marina Garibaldi (nei pressi della statua della Libertà), dove avrà luogo la Benedizione di Padre Saverio Cento (Rettore del Convento dei Minimi milazzesi). Il religioso porterà una reliquia di San Francesco, ovvero un pezzo del suo mantello che ha un profondo significato legato alla manifestazione: San Francesco infatti effettuò un miracoloso attraversamento dello Stretto di Messina proprio sul suo mantello.

Alle 10.15, terminata la benedizione, un “colpo di cannone” darà il via a TUTTE le imbarcazioni, sia a vela che a remi.

Le imbarcazioni a vela (piccole derive, barche a vela da diporto, windsurf etc.) cominceranno la “Veleggiata” seguendo il “percorso tra le boe gialle” che inizia dalla boa gialla 1 (ancorata davanti la spiaggetta nei pressi della Statua della Libertà) da lasciare a sinistra e continua seguendo, in senso antiorario, un percorso tra le quattro boe gialle grandi. Le imbarcazioni si dovranno mantenere in questo percorso e girare in questo circuito fino alla conclusione della veleggiata, fissata per le 11.30 e segnalata da un secondo colpo di cannone. Non è una gara competitiva ma una semplice partecipazione alla “veleggiata”.

Allo stesso modo, il colpo di cannone delle 10.15 segna la partenza anche dei mezzi a remi che però dovranno mantenersi in un percorso diverso, ovvero quello tra le due boe rosse, Boa A e Boa B, e percorrerlo fino alle ore 11:15, ora in cui le dovranno lasciare il percorso.

Alle 11:30 il secondo colpo di cannone segnerà anche l’inizio del Primo “Palio marinaro delle contrade” in cui si sfideranno gli equipaggi delle diverse contrade di Milazzo in una gara di “Voga all’impiedi in avanti” su imbarcazioni a remi. Ogni concorrente dovrà associarsi a una Contrada di Milazzo contraddistinta da un colore della maglia che dovrà essere indossata durante il palio. All’arrivo le barche saranno festeggiate con le trombe di tutte le barche suonate a festa.

La contrada vincitrice verrà premiata con la “targa in onore di San Francesco di Paola” sul cui retro verrà inciso il nome della stessa e quello del suo vogatore. La Targa sarà custodita al Castello, presso il MuMa Museo del Mare Milazzo, fino alla successiva edizione della manifestazione, quando verrà messa nuovamente in palio.

I possessori di imbarcazioni a motore possono seguire tutte queste attività posizionandosi ai bordi del percorso.

Tutti i partecipanti sono invitati ad issare il Gran Pavese (serie di bandiere che vengono issate in occasione di festa) nelle fasi pre e post-veleggiata e si possono sintonizzare sul Canale 69 del VHF per una più rapida ed efficace comunicazione.

I percorsi sono situati nelle acque antistanti la Marina Garibaldi per permettere a tutta la cittadinanza di godere della manifestazione anche da terra.

La partecipazione all’evento è gratuita ma è necessario confermare la propria presenza contattando l’organizzazione al 3492637838 (anche whatsapp).

L’evento, organizzato dal MuMa Museo del Mare Milazzo, fondato e diretto da Carmelo Isgrò, è promosso dal “Santuario San Francesco di Paola – Milazzo ” e patrocinato dal Comune della Città di Milazzo e dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo

Numerosi gli enti e le associazioni coinvolte: il “Comitato della Gente di Mare nel nome di San Francesco da Paola”, il “comitato festeggiamenti San Francesco da Paola”, la Gi.M. (Gioventù Minima), il Nuovo Circolo del Tennis e Vela Milazzo, la Lega Navale Italiana Sez. Milazzo, l’ass. marinara Nino Salmeri, l’ass. Antica Ngonia del Tono, l’Istituto tecnico Leonardo Da Vinci indirizzo nautico, la Stella Maris, ass. il Promontorio, la Consulta giovanile del Comune di Milazzo, Croce Rossa Italiana sez Milazzo e l’ AIDP (i cui ragazzi partecipano attivamente e fanno parte dell’equipaggio della barca a vela “Frank”).

Alcune associazioni milazzesi aderenti all’iniziativa allestiranno un gazebo in Marina Garibaldi per promozione attività. Ad esempio, Marevivo Onlus e MuMa Museo del Mare Milazzo parleranno degli importanti progetti di protezione e salvaguardia del Mare portati avanti da queste associazioni (es. Delfini guardiani, City Nature Challenge Milazzo etc.).

Tutti gli amanti del Mare di Milazzo sono invitati a partecipare con la propria imbarcazione.