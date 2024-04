Al via l’organizzazione del Carnevale del 2025. Nei giorni scorsi si è svolta a palazzo dell’Aquila la riunione inaugurale del neonato comitato del Carnevale Milazzese, che segna ufficialmente l’inizio dei preparativi per l’edizione del 2025. Con una partecipazione entusiasta da parte dei membri del Comitato, delle Associazioni locali e dell’Istituto di Istruzione “Guttuso”, si sono discussi i primi passi da compiere per assicurare il successo della prossima edizione. Dopo l’approvazione dello Statuto, sono stati eletti all’unanimità il presidente del Comitato (Stefano De Luca), la vicepresidente) (Tania Alioto) ed i componenti del direttivo (Padre Dario Mostaccio, Davide Borgia e Francesco Smedile).



Del Comitato, fanno parte tutte le Associazioni, le Scuole di Ballo, di Musica e le Scuole cittadine, che hanno preso parte al Carnevale del Mare 2024.

Il Comitato ha anche stabilito che la partecipazione al Carnevale del Mare 2025, pur rimanendo aperta a tutti, può essere richiesta solo dalle associazioni/gruppi/scuole ricadenti nel territorio mamertino.

Entro il 30 maggio, tutti i partecipanti dovranno comunicare il tema scelto per il proprio “Quadro” e, quindi, si cominceranno i lavori di preparazione.

Le date previste per la sfilata dei carri e sulle quali seguiranno interlocuzioni con l’amministrazione comunale, sono: sabato 22 febbraio, domenica 2 marzo e martedì 4 marzo 2025, diversificando le giornate per dare a tutti la possibilità di partecipare.

Allo stato attuale, i “quadri/carri” dovrebbero essere circa 15, rispetto agli 8 della passata edizione, una partecipazione e un interesse in forte crescita, che sottolinea come ci fosse bisogno di avviare, finalmente, una tradizione carnascialesca anche a Milazzo.

Durante la riunione, sono stati delineati gli obiettivi principali del comitato, tra cui la pianificazione delle sfilate, la selezione dei carri allegorici e l’organizzazione di spettacoli e intrattenimento per tutte le fasce di età. Inoltre, sono stati discussi i modi per coinvolgere attivamente la comunità locale, incoraggiando la partecipazione e la collaborazione di volontari e associazioni.

E’ stato inoltre deciso di avviare un “Laboratorio del Carnevale del Mare”, nel quale saranno insegnate le tecniche per la lavorazione della carta pesta e la progettazione dei carri.

Soddisfazione è stata espressa dall’Esperta Lucia Scolaro, che ha creduto fortemente nell’avvio di un percorso che segnasse l’inizio di una tradizione carnascialesca a Milazzo.

«Il Carnevale – afferma l’esperta Lucia Scolaro che così come aveva annunciato alla fine dell’edizione di quest’anno ha subito avviato la nuova organizzazione – non è solo un momento di festa e allegria, ma anche un’opportunità per promuovere l’identità culturale e la vivacità della comunità locale, un catalizzatore di crescita economica e turistica per la città. Per tale ragione, ho invitato tutti i presenti a lavorare con impegno e creatività per assicurare che l’edizione del 2025 possa lasciare un’impronta positiva nella storia del Carnevale Milazzese. Con il varo del comitato e l’avvio dei lavori, la città di Milazzo guarda con fiducia e entusiasmo verso l’edizione del prossimo anno. Ringrazio il Comitato ed esprimo l’augurio di buon lavoro anche a nome del sindaco Midili».