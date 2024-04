Il Milazzo Calcio è entrato nei Play-Off. Dopo una lunghissima stagione chiude al quarto posto in classifica con 50 punti. Un risultato che proietta la squadra mamertina verso la fase play-off. Adesso bisognerà attendere l’11 maggio per scoprire il nome dell’avversaria in semifinale. Tutto dipenderà dall’esito della finale di Coppa Italia Eccellenza fra Solbiatese e Paternò.

In caso di vittoria della formazione etnea, il Milazzo giocherebbe la semifinale al Marco Salmeri contro la Jonica con l’obiettivo di conquistare la finale con il Modica. Nel caso in cui i rossoblu dovessero perdere, il Milazzo disputerebbe la semifinale al Vincenzo Barone di Modica per provare a staccare il pass per la finale prevista contro il Paternò.