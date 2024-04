Questo weekend torna la “City Nature Challenge”, iniziativa internazionale di promozione della biodiversità in cui vengono raccolte osservazioni naturalistiche attraverso una gara svolta tra tutte le città del mondo, organizzata a Milazzo dal MuMa Museo del Mare Milazzo. Nella scorsa edizione, quella del 2023, Milazzo si è classificata al primo posto in Italia, al terzo posto in Europa e 22esima al mondo. Effettuate oltre 17.000 osservazioni e censite oltre 2.000 specie! Superate anche città con milioni di abitanti come Città del Messico, Londra, Berlino e Chicago.

L’evento si svolgerà dal 26 al 29 aprile all’interno dei confini del Comune di Milazzo (sia a terra che in mare) attraverso la “Citizen Science” ovvero la “scienza dei cittadini”. Infatti la gara vede la partecipazione di tutti i cittadini per fotografare piante SPONTANEE e animali SELVATICI in città e in natura, per poi identificarli attraverso il caricamento delle foto sull’App iNaturalist, con la finalità di raccogliere dati che verranno in seguito utilizzati dagli scienziati per conoscere la biodiversità presente sul territorio.

Quest’ultima è il termometro per capire lo stato di salute dell’ambiente. Per un giorno ogni normale cittadino si può trasformare in uno scienziato! Sono coinvolti tutti (giovani e adulti) per un appuntamento divertente dove si impara a conoscere le bellezze naturali del territorio.

Verranno offerti dei premi messi a disposizione dagli sponsor, per tutti gli osservatori che avranno caricato sull’app iNaturalist almeno 50 osservazioni effettuate durante i giorni della Challenge.

Le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sui canali social (Facebook, Instagram e YouTube) del “MuMa Museo del Mare Milazzo” o contattando il numero del Museo +39 3807641409 (anche WhatsApp).

In questo video si spiega in modo chiaro e divertente come fare a partecipare: