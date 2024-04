L’Assessorato allo Sport ha ben accolto l’iniziativa che arricchisce la città di un nuovo spazio espositivo. Il museo sarà accessibile al pubblico, ogni lunedì e martedì dalle 8:30 alle 12:30. Per gli altri giorni si richiede prenotazione mediante messaggio whatsapp al numero 340 424 78 22.

All’interno è possibile trovare foto storiche, trofei, gagliardetti che ripercorrono la storia quasi novantennale della gloriosa SS Milazzo. Un lavoro certosino di raccolta e catalogazione portato avanti da Luciano La Rosa che con passione e perseveranza ha curato ogni minimo dettaglio per lasciare la memoria e raccontare alle nuove generazioni il calcio della nostra città. Il materiale raccolto è stato catalogato anche grazie al coinvolgimento di appassionati, fotografi e stampa.

