Milazzo, incendio al Ciantro. In fiamme un container

In fiamme un container in via Ciantro a Milazzo. Il contenitore mobile, adibito a deposito di attrezzi da lavoro, ha preso fuoco alle 12. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Messina che hanno provveduto ad estinguere subito le fiamme che si erano sviluppate all’interno.