Si è svolto a Roma nei giorni 10 ed 11 aprile, al Centro Congressi Cavour, il Meeting per l’organizzazione e la gestione dei Progetti KA210-SCH, partenariati su piccola scala, nell’ambito dell’Azione Chiave 2, partenariati di Cooperazione. Ad essere invitate sono state, esclusivamente, le 42 scuole titolari di coordinamento, che hanno visto approvata la loro candidatura, su 246 domande presentate su tutto il territorio nazionale.

Il “Guttuso” rappresentato dal dirigente scolastico Delfina Guidaldi e dalla professoressa Loredana Pellegrino è stato uno tra i due istituti superiori siciliani presenti all’evento, poiché scuola coordinatrice del ProgettoKA210-SCH, Imaginative Minds for a Sustainable Future.

Il partenariato vede la partecipazione di: una scuola della Repubblica Ceca, Smíchovská střední průmyslová škola-(Praga),un centro di formazione turco, Dorlion Eğitim Bilim ve Kültür Derneği (Eskisehir) ed una scuola francese OGEC Saint Charles SainteèCroix (Le Mans).Obiettivo del progetto è quello di sviluppare sia le competenze digitali che quelle verdi, al fine di consentire agli studenti di utilizzare la tecnologia per promuovere azioni volte a garantire un futuro più sostenibile ed eco-consapevole per il nostro pianeta.

Nell’attesa di sapere l’esito delle quattro ulteriori candidature,presentate per il prossimo anno scolastico, sempre nell’ambito dei Progetti KA210-SCH, lo staff Erasmus, guidato dal Dirigente Scolastico, è già lavoro per il nuovo progetto che lo impegnerà per tutto il 2025.