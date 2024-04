Gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo si sono classificati al primo e terzo posto nella competizione regionale di “Impresa in azione”, il programma di educazione all’imprenditorialità che ha coinvolto numerosi studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Sicilia e svoltasi oggi a Catania

“Il Majorana, grazie all’innovazione didattica che sfrutta le tecnologie informatiche per riprodurre un mondo virtuale in cui i ragazzi possano compiere i primi passi nel mondo delle imprese, con le stesse difficoltà del mondo reale, si conferma ancora una volta istituto d’eccellenza nel settore dell’educazione all’imprenditorialità – commenta il dirigente scolastico Bruno Lorenzo Castrovinci ricordando i successi e riconoscimenti degli anni precedenti e ringraziando le squadre, docenti tutor e alunni che, guidati con passione e competenza di Giuseppe Bucca, docente referente dell’attività, hanno contribuito ad alimentare un proficuo momento di crescita umana e sociale nella promozione dello sviluppo delle tecnologie emergenti e del processo di empowerment dei propri studenti.

La classe III B Biotecnologie Sanitarie, guidata dalla professoressa Maria De Domenico, si classifica al primo posto nella competizione territoriale Sicilia di Impresa in Azione Junior Achievement Italia e volerà a Parma per la finale nazionale prevista il 23 e 24 maggio. La mini impresa S.O.S. JA con Absorbia, una spugna in lana, purificata con componenti naturali che grazie alle sue capacità è capace di assorbire gli idrocarburi e altre sostanze oleose, ha dimostrato grande attenzione alle esigenze di un futuro ecosostenibile oltre che creatività e impegno, convincendo una giuria di giudici e accattivando gli spettatori con l’esposizione del loro prodotto in un pitch efficace e in uno spazio espositivo completo e particolareggiato.

La classe IIIA Elettronica, guidata dal professore Dario Poliafico, si classifica al 3°posto con la mini-impresa Clean Space JA che ha realizzato un sistema che tramite sensori rileva i livelli di CO2 e TVOC negli spazi chiusi.

I successi e l’entusiasmo degli studenti avvalora la scelta del Majorana: ormai punto di forza dell’azione formativa ed orientativa dell’istituto mamertino, l’attività di elaborazione e coordinamento di una strategia aziendale a partire da un’idea imprenditoriale, ovvero Impresa simulata, consente a numerosi alunni, nel corso di più anni scolastici, di sviluppare competenze e conoscenze, quelle soft skills oggi sempre più necessarie in una società in rapido progresso, spendibili nel mondo del lavoro e in quello universitario connotando proficuamente e consapevolmente, un’azione educativo-didattica sempre più calata nel territorio e studiata per dare risposte anticipando esigenze.