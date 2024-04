Sabato i ragazzi di coach Romeo hanno ceduto il passo a Marsala tra le mura del PalaCocuzza. La partita inizia a ritmi elevati, con entrambe le formazioni che mettono subito punti sul tabellone cercando una fuga repentina. Ad avere la meglio nei primi minuti sono gli ospiti, che grazie alle triple del capitano Frisella realizzano un pesante parziale e costringono coach Romeo a chiamare timeout. Nonostante la risposta dei padroni di casa, Marsala è infallibile dalla lunga disza e con le alte percentuali chiuderà il primo tempino avanti sul 22 – 15.

Il secondo periodo continua sulla stessa lunghezza d’onda: sono sempre gli ospiti a dettare il ritmo e con i loro tiratori in stato di grazia la difesa locale è in difficoltà. Al suono della seconda sirena il punteggio è di 31 – 51. Al rientro dagli spogliatoi la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo mette in scena una grande prova d’orgoglio. La squadra trova continuità in attacco e le percentuali al tiro si alzano notevolmente, riuscendo finalmente a mettere in difficoltà Marsala che più volte sarà costretta a chiamare minuto. I soliti De Gaetano, Samardzic e Miraglia guidano l’attacco e riescono a toccare fino il -6. L’ultimo periodo è tiratissimo con nessuna delle due formazioni che vuole sbagliare. E’ Marsala, tuttavia, a creare ancora una volta il parziale decisivo, affidandosi ai suoi tiratori scelti, Tamulis, Frisella e Cucchiara fra tutti con rispettivamente 26, 15 e 15 punti.

Protagonista per i padroni di casa è Damiano Preci (top scorer dei suoi con 15 punti) che cerca in tutti i modi di agganciare gli ospiti. Nei minuti finali Marsala fa ancora affidamento al tiro dalla lunga distanza e si limita a gestire il vantaggio, chiudendo la pratica con il punteggio finale di 77 – 90.

Oggi 24 aprile appuntamento a Marsala per gara 2, una partita già da dentro o fuori per i ragazzi di coach Romeo che dovranno riorganizzare le idee ed andare a Marsala con la consapevolezza di poter fare molto di più rispetto a quanto visto in gara 1.