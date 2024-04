A Milazzo un villaggio di cibo per celiaci, al via il “Gluten Free Festival”. Primo del Sud Italia

A Milazzo arriva il “Gluten Free Festival – Il Gusto per la libertà”, che si terrà il 27 e il 28 Aprile 2024 in Piazza Caio Duilio. L’evento esclusivo e unico nel Sud Italia, ideato da Aic Sicilia e organizzato da Sicily Event, gode del patrocinio del Comune di Milazzo e della collaborazione di Ristoworld Italy, delle Associazioni Cuochi Messina, Non Solo Cibus, e della Fondazione ITS Academy Albatros.

Il “Gluten Free Festival – Il gusto per la libertà” è un’opportunità straordinaria per promuovere uno stile di vita sano e inclusivo, celebrando l’eccellente cucina senza glutine e unendo la comunità degli intolleranti al glutine siciliani con l’intera popolazione. Questo evento offre un’occasione unica per riunire tutte le province siciliane e per sensibilizzare il territorio al tema della celiachia.

Ci saranno momenti importanti di condivisione, conoscenza e approfondimenti con Claudio Romano, Direttore di Gastroeneterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica dell’Università di Messina, e con la dietista Mary Urso per parlare della dieta del celiaco.

Per la prima volta in tutto il meridione d’Italia si darà spazio ai soggetti celiaci che molto spesso soffrono la discriminazione alimentare all’interno della società.

L’evento darà l’opportunità a tutti di avvicinarsi al mondo della celiachia con una festa dedicata al tema, un villaggio di cibo Senza Glutine di aziende provenienti da tutta la Regione siciliana selezionate per qualità, organizzazione e sicurezza, animazione per bambini, ma anche tanta musica e divertimento.

Sabato sera alle 20 la Piazza Caio Duilio sarà animata dal concerto dal vivo del gruppo messinese i MòKanta mentre domenica alle 17.00 sarà la volta delle “Serio Sisters Show”, due sorelle Agata e Francesca Serio, unite dalla passione per la musica, e del gruppo “La chiave del ritmo” del milazzese Davide Nastasi, che saprà coinvolgere grandi e piccini con uno spettacolo di batteria e percussioni.

Il Festival chiuderà in bellezza con l’esibizione di un dj set che animerà la piazza luogo della manifestazione.

“Il Gluten Free Festival – il gusto per la libertà” rappresenta un’occasione unica per celebrare l’inclusività e la diversità, promuovendo al contempo uno stile di vita sano e consapevole”, ha dichiarato il Presidente di AIC Sicilia Paolo Baronello. “Siamo grati per il sostegno del Comune di Milazzo e la collaborazione di importanti realtà del territorio che hanno reso possibile questo straordinario evento”.

E infine tanti show cooking di chef rinomati del territorio daranno vita a veri e propri spettacoli culinari che mostreranno in diretta come si cucina il Senza Glutine e come si possano creare dei deliziosi piatti anche a casa. Peppe Micalizzi, rinomato maestro del Senza Glutine, le famosissime blogger Glutenfree4sisters e la nota Maria Zito, gli chef Andrea Finocchiaro, Mariano Greco e Rosaria Fiorentino saranno i protagonisti di questi speciali momenti dedicati alla preparazione di cibi Gluten Free.

Entusiasta anche il Sindaco di Milazzo Pippo Midili per il quale l’evento rappresenta una scommessa significativa per la città con l’augurio che questo possa essere il primo di una lunga serie di manifestazioni dedicate alla celiachia.

Orgoglioso che la città di Milazzo sia stata scelta come luogo per lo svolgimento di un evento così importante e come occasione per far conoscere ai visitatori le bellezze naturali del territorio.

L’Associazione

L’Associazione Italiana Celiachia (AIC) è una delle 20 associazioni regionali che formano la Federazione nazionale AIC. Fondata nel 1979 da genitori di bambini affetti da celiachia, all’epoca una malattia poco conosciuta e considerata pediatrica, l’AIC si è impegnata a fornire supporto e assistenza in un contesto privo di tutele. Inizialmente, l’obiettivo principale era comprendere la natura della celiachia e adottare una dieta senza glutine, identificando prodotti adatti e fonti affidabili.

Oggi, l’AIC rappresenta i pazienti in ambito istituzionale, promuove progetti per migliorare la qualità della vita dei celiaci, educa e sensibilizza il pubblico, i media e la classe medica, e fornisce assistenza diretta tramite le sue 20 AIC regionali.

AIC inoltre, supporta la ricerca scientifica e gestisce il Marchio Spiga Barrata, garanzia di sicurezza alimentare per i celiaci, tramite Spiga Barrata Service, un’impresa sociale.

L’organizzazione

La Sicily Event è una giovane società che si distingue per il suo team di professionisti con anni di esperienza nell’organizzazione di eventi, guidata dall’amministratore Davide Merlino.

Il team è unito dall’amore per la Sicilia, una terra ricca di storia e tradizioni, e si impegna ad innovare nel pieno rispetto della tradizione per valorizzare e raccontare il territorio siciliano attraverso eventi di qualità.

Oggi abbiamo l’esperienza e le capacità per gestire eventi che guardano all’internazionalizzazione. Capaci di gestire tutte le sfaccettature di un evento, siamo in grado di creare un nuovo evento/festival per la valorizzazione di un obbiettivo anche di livello internazionale curando a 360° tutti i passaggi: Branding, Naming, Marketing, Gestione e comunicazione.