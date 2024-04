Il presidente nazionale di Confimprenditori, Stefano Ruvolo, ha consegnato ieri nel parlamentino della sede nazionale di Roma, il Premio alla Carriera al pluripremiato barman di Milazzo Pippo Sergente “per la passione, la professionalità e l’impegno che ha dimostrato ogni giorno nel proprio lavoro”.

Pippo Sergente rappresenta un tuffo nel passato per chi lo ha conosciuto: una fonte di ispirazione per chi lo incontra per la prima volta. Ricorda con affetto il Maestro Andrea Smedili grazie al quale iniziò a muovere i primi passi in quella che si trasformerà ben presto in una carriera di successo.

Spinto dall’ambizione e dalla voglia di migliorarsi inizia a lavorare a Barcellona dove inaugurerà con successo il Sebastian Bar. Insieme al fratello, anche lui futuro Premio Terminal, darà vita a un nuovo locale nel cuore di Milazzo: lo Scotch Bar. Metterà il proprio talento alla prova cominciando a lavorare al bar Rosati a Piazza del Popolo: qui entrerà in contatto con personaggi della portata di Fellini, De Chirico, Guttuso, Gassman e tutto il mondo politico e istituzionale fino al presidente Sandro Pertini con il suo cocktail preferito.

Qui metterà in pratica decenni di insegnamenti. Vincitore del campionato mondiale AIBES e del Premio Terminal 2019 ripercorre con emozione le tappe che lo hanno portato verso una carriera brillante ricordando con affetto il luogo che ha visto nascere il suo talento: Milazzo. I titoli mondiali conquistati gli apriranno ben presto le porte del successo lanciandolo definitivamente sulla scena internazionale. Questa, in sintesi, la carriera di un ragazzo di ottant’anni che non manca di emozionarsi e emozionare.