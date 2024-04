Calcio, gemellaggio dell’Asd Torregrotta con una scuola in Africa. Lo scambio in diretta Instagram

Il calcio, si sa, è capace di aggregare, fare gruppo e portare gioia ed entusiasmo…anche trovandosi in continenti diversi. E il gemellaggio nato tra l’Asd Torregrotta1973 scuola calcio élite, e l’Ebotown Football Academy, in Gambia, ha generato nell’arco di in una breve diretta Instagram (rinvenibile sulla Pagina IG dei torresi), sorrisi, gioia ed emozioni che hanno raggiunto utenti di diverse nazioni del mondo. Ancora oggi, a distanza di più di 24 ore, le visualizzazioni del video continuano ad aumentare.

Tutto è nato dalla collaborazione tra Kano Sartoria Sociale e la scuola calcio dall’ASD Torregrotta1973. Grazie ai manufatti di Faburama Ceesay (fondatore di Kano Sartoria Sociale) ed il piccolo impegno dell’asd Torregrotta1973 e delle famiglie dei piccoli tesserati si è potuto ancora continuare l’opera di solidarietà portata avanti e coordinata da Anymore onlus. In questo contesto l’asd Torregrotta 1973 ha donato del materiale sportivo per i giovani calciatori del Gambia.

Oltre ai meriti sportivi del settore giovanile torrese, quest’anno riconfermatosi campione regionale con gli Under 15, continuano le attività formative coordinate da Serena Sframeli e Santino Archimede. Oltre agli ormai incontri di informazione quest’anno sono state realizzate delle giornate di cineforum gestite in collaborazione con mister Bongiovanni, dei pic nic utili a ridonare ai piccoli il contatto con la natura e la consapevolezza della necessaria cura dell’ambiente in cui viviamo.

Da ultimo, nell’ambito della formazione rossoblù, e grazie a all’ospitalità dell’Acr Messina, una delegazione della scuola calcio torrese ha potuto avere un assaggio delle realtà professionistiche e del mondo delle tifoserie, assistendo all’incontro salvezza tra il Messina ed il Potenza Calcio.

Un impegno a 360° gradi per la famiglia rossoblù guidata dal Presidente Arizzi e dal suo vice Nastasi che mira a formare sportivi e uomini consapevoli del loro impegno sportivo e sociale.