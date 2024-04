Marigliano-Svincolati Milazzo 77-82/Parziali: 31-22; 18-23; 15-19; 13-18. La Svincolati Milazzo passa a Marigliano – Napoli e conquista il primo posto del proprio girone, ottenendo l’accesso ai playoff dove incontrerà Ragusa nei quarti di finale. In Campania primo quarto equilibrato, con le due squadre che si fronteggiano colpo su colpo. Karavdic e Salvatico da un lato e il pivot Spera dall’altro danno vita ad un botta e risposta. I campani si accende e volano sul 16-9 colpendo ripetutamente dall’arco con capitan Longobardi in evidenza. A metà frazione coach Trimboli chiama time-out per cercare di invertire la rotta ma i padroni di casa trovano la doppia cifra di vantaggio (+11).

Nel finale è ancora il lungo Karavdic a riportare Milazzo in singola cifra di svantaggio (31-22). In avvio di secondo periodo la Svincolati ha un nuovo sussulto con le realizzazioni di Scredi e Battaglia che risalgono fino al -5. I locali riscappano decisamente nel punteggio in pochi minuti allungando sul +14 a metà quarto. Rabbiosa la reazione mamertina, che frutta il -7 a 2′ dal riposo lungo (46-39). Una tripla riporta Marigliano in doppia cifra, rotto da uno 0-6 di break con Scredi e Manfrè e al 20′ il punteggio è di 49-45. La ripresa si apre col botta e risposta tra Bolletta che colpisce due volte dall’arco e Longobardi. La parità a quota 54 è perfezionata da Battaglia.

Si lotta pallone su pallone, il primo sorpasso (57-58) arriva con Karavdic. Il centro della Svincolati è on fire, Marigliano pareggia a quota 61 e nei secondi finali Spera impatta dopo la nuova tripla di Battaglia. Nell’ultimo quarto dopo tre minuti l’equilibrio non si spezza. Scredi colpisce dall’arco ma Spera riduce le distanze. Ancora Karavdic che si fa valere sui due lati del campo per il più 4 a metà quarto. Longobardi e Ingrosso non mollano, Manfrè dà il +2 e Marigliano opera il sorpasso con Cimminella (77-76) a due minuti dalla fine.

Il finale è tutto di Milazzo che ribalta la situazione con Salvatico e Scredi. Gli attacchi si fermano e Karavdic dai liberi fissa il punteggio sul definitivo 77-82. La compagine del presidente Giambò, al primo anno di Serie B Interregionale, raggiunge un obiettivo importante che la porterà a giocarsi la promozione. Milazzo è oggi tra le migliori otto squadre del sud Italia. L’8 Maggio a Ragusa gara 1 dei Playoff, il 12 Maggio gara 2 a Milazzo, eventuale gara 3 il 14 ancora a Ragusa.

Marigliano: Cimminella 10, Spera L. 2, Ingrosso 11, Spera A. 20, Ogi, John 2, Mbaye 3, Baldino ne, Matrisciano ne, De Riggi 8, Longobardi 19, Attanasio ne. All: Farina.

Svincolati Milazzo: Salvatico 10, Barbera, Battaglia 10, Odigie ne, Bolletta 10, Karavdic 28, Malual, Scredi 14, Perfigli ne, Manfrè 10. All. Trimboli.