Pesa sette chili e misura 38 per 33 centimetri ed è una targa di bronzo chiamata Grest che Idamo Rossi, direttore di macchina di Scanno ha donato alla chiesa di San Francesco Di Paola di Milazzo.

Per la processione di San Francesco, copatrono di Milazzo e patrono della Gente di Mare, in programma per domenica 5 maggio Idamo Rossi sarà presente invitato da Stella Maris che sta organizzando una cerimonia di consegna per il momento della donazione durante la Berrettella. Dopo la benedizione in mare, infatti, dove verrà benedetta pure questa targa, sarà trasportata direttamente nella chiesa di San Francesco e posizionata nella Sagrestia.

La targa, che si trova già da un po’ a Milazzo custodita da Matteo Di Flavia, è presa da una nave, ed è dedicata alla moglie Rosaria, scomparsa da qualche anno. Su una targhetta, infatti, c’è la dedica proprio alla moglie donna a cui lui era legatissimo. La scelta di donarla a proprio a Milazzo è legata alla devozione dei cittadini che lui sa essere in città molto forte.