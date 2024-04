In occasione della “Giornata della Terra” Marco Spinelli, Camilla Pagliarosi e Carmelo Isgrò lanciano un appello per la Pulizia della Costa. Oggi, lunedì 22 aprile, appuntamento alle 17 alla Spiaggia “Le Tre Pietrazze” dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo (punto di incontro: Piazzale degli Autobus, Via Sant’Antonio, Capo Milazzo).



L’evento è supportato dal MuMa Museo del Mare Milazzo, inserito nel programma EU Beach Cleanup della Commissione europea ed è patrocinato dal Comune della Città di Milazzo e dall’Area Marina Protetta.