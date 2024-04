Il Corolla Wellness chiude i battenti con oltre quarantamila i visitatori. Un successo per la quarta edizione della fiera del benessere e della bellezza organizzato sabato 20 e domenica 21 aprile al Parco Corolla di Milazzo. L’iniziativa realizzata in collaborazione con i più noti centri estetici della Città del Capo, della provincia di Messina e con adesioni provenienti anche dalle altre province siciliane, ha ottenuto un riscontro di pubblico eccezionale, mettendo le basi per diventare un evento di rilievo regionale. Non per niente parte dei quarantamila accessi si sono registrati da fuori provincia.

I visitatori hanno affollato i venti stand allestiti al primo piano della galleria, desiderosi di conoscere le nuove tendenze nel settore del benessere, dell’estetica e della bellezza. Le aziende hanno realizzato esibizioni e dimostrazioni dal vivo dei propri prodotti e trattamenti coinvolgendo i presenti. Anche durante i live che si sono alternati durante tutto il giorno sul palco. Tra le novità dell’edizione 2024 un corner dedicato alle ultime novità dell’azienda Ghd (in collaborazione con il salone partner Puccio & Franco), permettendo ai partecipanti di provare in anteprima le innovazioni nel settore dell’hairstyling.

Il media partner dell’evento Radio Doc, invece, domenica pomeriggio ha trasmesso in diretta dal Parco Corolla interagendo col pubblico durante l’evento.



«L’evento non solo ha superato le nostre aspettative in termini di partecipazione, ma ha anche dimostrato la vibrante collaborazione tra diversi settori e professionisti – sottolinea Santi Grillo, direttore del Parco Corolla -. Un ringraziamento speciale va a tutte le aziende che hanno partecipato e che con il loro sostegno hanno reso possibile questa edizione. La loro fiducia e il loro impegno sono stati fondamentali per il nostro successo. Un grazie anche ai visitatori, la cui presenza ha arricchito l’evento, rendendolo un’occasione memorabile. La partecipazione è stata una testimonianza eloquente dell’interesse e del supporto per le iniziative che promuoviamo»



L’edizione 2024 del Corolla Wellness ha visto l’esordio di Giuseppe La Spada, neo direttore creativo del Parco. «Credo – commenta – che tutti i sorrisi visti in questi due giorni siano la migliore forma di benessere condiviso possibile. Ringrazio tutto il team e tutti i partner che hanno reso questo evento altamente professionale».

Ai primi mille visitatori del Corolla Wellness che si sono registrati al desk allestito all’ingresso degli stand è stato donato un esclusivo “Welcome Kit”. Una borsa ecologica in cotone riciclato con all’interno una serie di vantaggi e promozioni offerte dalle aziende.