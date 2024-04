Riuscire ad ottenere benefici dal punto di vista fisico e mentale in modo naturale attraverso pratiche di benessere incentrate su un metodo innovativo. Se ne parlerà nel corso dell’evento “Verso il tuo benessere”, ideato ed organizzato da Adriano Russo, fisioterapista, mental coach e docente della Medical BreatheUniversity, in programma il 18 e 19 maggio, all’Eolian Milazzo Hotel. Due giorni all’insegna di attività interattive per ridurre stress, ansia e ritrovare energia e concentrazione ed esercizi pratici di respirazione, postura e meditazione in riva al mare.

Un evento nato da uno studio frutto dell’esperienza personale che ha permesso allo stesso Adriano Russo di elaborare delle tecniche per vincere lo stress e raggiungere il benessere del corpo e della mente. «Ho attraversato un periodo problematico dal quale sono uscito concentrandomi su me stesso e sulla necessità di riprendere in mano la mia vita – afferma Adriano -. La respirazione, il movimento, la meditazione hanno avuto un ruolo molto importante nella mia risalita, ed ho quindi pensato ad un percorso rivolto a quanti abbiano bisogno di essere aiutati sul piano della salute fisica e mentale».

Un periodo stressante, l’insoddisfazione lavorativa, una relazione non appagante, o semplicemente la mancanza di tempo da dedicare a sé stessi sono tutte condizioni che, a lungo andare, possono risultare controproducenti per il nostro corpo. “Verso il tuo benessere” vuole fornire gli strumenti attraverso i quali comprendere e analizzare le dinamiche che generano maggiormente stress, capire l’importanza della respirazione e del movimento fisico per raggiungere l’equilibrio psicofisico in modo da ridefinire il corretto stile di vita. Nello specifico,si tratteranno le varie tecniche di respirazione, le pratiche di meditazione, le basi dell’alimentazione ed i suoi benefici, il linguaggio del corpo e degli organi nella psicosomatica, il legame tra postura e demozioni, l’importanza del movimento fisico,le modalità attraverso le quali sviluppare maggiore energia sin dal mattino e l’organizzazione del tempo come buona pratica per migliorare il proprio benessere.