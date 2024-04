Giovani e Lettura, al via “Aprile in Ro-mance”, al primo evento centoventi ragazzi presenti

“Aprile in Ro-mance” così ha deciso di chiamare l’iniziativa l’assessore alla pubblica istruzione Lydia Russo.

«Oltre – svela – a continuare con le letture per i più piccoli con “la colazione in biblioteca”, l’attività di promozione della struttura di Palazzo D’Amico punta anche ai giovani. E continua con due eventi dedicati alle lettrici “young e new adult”, ovvero quella fascia che va mediamente dai 13 ai 28 anni»



Il primo incontro si è svolto sabato 6 aprile con Ellie B. Luin, pseudonimo di una giovane scrittrice romana, praticante avvocato, che col terzo volume della saga Deviant, è stata al 4 posto della classifica nazionale di Repubblica. Oltre 120 giovani presenti, anche da fuori città (Messina, Salina e Gioia Tauro fra le tante).



«In molti – spiega Angelica Furnari della libreria Mondadori – continuano a dire che i giovani non leggono oppure che leggono libri di scarsa qualità. La generazione Z è attenta e si parla sui social fra lettori come Goodreads o il Booktok di Tiktok, li si danno appuntamento per poi incontrarsi in eventi come questi. Sono una “community” fantastica».



Venerdì 19 aprile il secondo appuntamento con Hazel Riley, anche lei con uno pseudonimo, cagliaritana e amatissima autrice che presenterà il secondo volume della saga Game of Gods, romanzo ambientato a Yale ma ispirato alla mitologia greca.

Il libro è uscito il 16 aprile è già andato in ristampa ed il tour di presentazioni è partito proprio dalla Sicilia (Milazzo Palermo e Catania).

Entrambi gli eventi milazzesi sono esclusiva per la provincia di Messina.