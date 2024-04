VENETICO. La Asd Majorettes & Baton Twirling Gangemi – Naulocus (con presidente e tecnico preparatore Annalisa Gangemi), è stata scelta per inaugurare la “Festa della primavera a Taormina”. Per la storica associazione nata a Venetico negli anni ’80 è stato motivo di orgoglio aver presenziato a questo evento di rilievo, importante non solo per i taorminesi ma anche per centinaia di turisti proveniente da ogni parte.

Le Majorettes Naulocus si sono esibite attraverso la parata folkloristica svolta sul Corso Umberto aprendo per prime un lungo corteo a cui hanno preso parte anche altri gruppi folkloristici di vario genere. L’evento si è svolto in uno scenario incantevole che ha unito storia, tradizione, bellezza della nostra terra siciliana.

La Majorettes Naulocus, che si avvicina a compiere quarant’anni di attività e continua il suo percorso sportivo con grinta e determinazione, quest’anno si sposta a Fondachello Valdina dove è stata inaugurata la nuova struttura sportiva

La ASD è presente su territorio del comprensorio tirrenico e collabora anche con le Istituzioni scolastiche in particolare con l’ I.C. Stefano D’Arrigo di Venetico nella realizzazione degli eventi sportivi – culturali e nei progetti Erasmus.