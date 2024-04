SAN FILIPPO DEL MELA. Domenica 21 aprile, dalle 8.30 alle 12.30, all’istituto comprensivo di San Filippo del Mela di via Salvo d’Acquisto a Olivarella, sarà possibile effettuare gratuitamente diverse tipologie di visite mediche. Nelle aule del plesso scolastico, cardiologo, endocrinologo, urologo, osteopata, audiometrista, angiologo, psicologo e nutrizionista saranno a disposizione della cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata dal comune filippese in collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Spadafora, l’Avulss di Milazzo ed il CESV Messina ETS, si svolge in linea con l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”.

E’ possibile prenotare una visita chiamando al numero 090 9928603 dal lunedì al sabato (8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

Per ricevere informazioni utili sulla “Giornata di prevenzione sanitaria” basta, invece, telefonare al numero 3351088475 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 11 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 18.

«Il nostro grazie – dichiarano l’assessore ai servizi sociali Francesco Iarrera e il sindaco Giovanni Pino – va alla Confraternita di Misericordia di Spadafora, all’Avulss di Milazzo e al CESV Messina ETS, che ci hanno consentito di organizzare questo importante evento. La salute dei cittadini è un obiettivo prioritario, che può essere perseguito soltanto se si scommette sulla prevenzione».