Dal 18 al 20 aprile 2024 si terrà a palazzo d’Amico il convegno ristretto dell’Associazione Europea di Psicologia Sociale (EASP) su “Identity fragility: Psychological antecedents and consequences of living in permanent crisis and political instability”.

Il convegno internazionale, patrocinato dal Comune di Milazzo, organizzato da Maria Chayinska e Patrice Rusconi, avrà docenti di Psicologia Sociale del Dipartimento Cospecs dell’Università di Messina e ospiterà studiose e studiosi provenienti da tre continenti. Trenta partecipanti internazionali, alcuni scienziati celebri del settore disciplinare.

L’obiettivo è quello di offrire un’opportunità di confronto sulle condizioni di identità fragile nei gruppi avvantaggiati e svantaggiati e sulle tematiche dell’inclusione e dell’esclusione sociale, dell’alleanza, della solidarietà, della protezione dei diritti umani, del supporto e dell’opposizione al multiculturalismo, così come vengono innescati dagli eventi storici e dalle atrocità contemporanee in diversi contesti geopolitici nel continente europeo ed oltre.