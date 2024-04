Per prenotare il test bisogna telefonare (anche whatsapp) al numero 090.9287437

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il centro polispecialistico Medical Center Umberto I che metterà a disposizione la sua unità mobile per effettuare i controlli.

Campagna dell’udito gratuita a Milazzo . L’iniziativa patrocinata dall’amministrazione comunale è in programma per venerdì 19 aprile, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 , nello spazio antistante Palazzo dell’Aquila.

