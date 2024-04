Al termine di una stagione letteralmente dominata, la formazione maschile dell’A.S.D. Volley 96 conquista la meritata promozione, passando dalla 1^Div/M al campionato regionale di Serie D.

Una cavalcata trionfale per il gruppo allenato dai mister Daniele Sottile e Davide Calabrò che, dopo la prima sconfitta al debutto, ha inanellato una striscia di vittorie consecutive, fino ad ottenere il salto di categoria. Un traguardo che è arrivato già al primo anno dal ritorno della pallavolo maschile a Milazzo dopo 4 anni di assenza, progetto portato avanti dalla responsabile Giusy Salmeri, figlia d’arte nonché atleta della formazione femminile.

L’idea di puntare su elementi del settore giovanile, come il giovane Domenico Rispoli, classe 2008, protagonista sia nei campionati under che in prima squadra, insieme a qualche pedina di esperienza, su tutti Andrea Sicuro, capitano e leader del gruppo, si è rivelata un mix vincente.

La squadra si è avvalsa di figure che sono state un vero e proprio lusso per la categoria, come il massaggiatore Carmelo Inglese, lo psicologo dello sport Marco Italiano e il responsabile del

marketing Nico Caragliano, senza tralasciare l’entusiasmo e la passione del presidente Gioacchino Nastasi, punto di riferimento per tutti.

E tra qualche settimana, è attesa anche la promozione della formazione femminile, ancora imbattuta e autentico rullo compressore nel proprio campionato.

L’A.S.D. Volley 96 si conferma quindi una società in grande ascesa, particolarmente attenta al settore giovanile, come dimostrano le crescenti iscrizioni, e dalle grandi ambizioni, su tutte portare il volley milazzese in categorie più prestigiose.