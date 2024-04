Intervento della Polizia Locale di Milazzo questa mattina in un terreno di via Capri/Fondaco Pagliaro dove è stato individuato, a seguito di una segnalazione, una persona intenta a bruciare non solo sterpaglie ma ulteriore materiale plastico, gomma e rifiuti vari. Sul posto sono intervenuti i vigili dell’unità di Polizia Ambientale che hanno chiesto lo spegnimento, ma dopo i primi tentativi, visto il volume del materiale dato alle fiamme, è stato necessario richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco al fine di evitare ulteriori inneschi.



Subito dopo si è proceduti al sequestro dell’area e saranno posti in essere, nei prossimi giorni, gli ulteriori adempimenti a carico dei responsabili. Dell’attività svolta è stata informata la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.



«L’attività di vigilanza ambientale – come ha sottolineato l’assessore alla polizia locale, Francesco Coppolino – sarà intensificata già dalla prossima settimana, per le evidenti finalità di prevenzione e protezione civile specie nell’approssimarsi della stagione più calda ed ogni attività in violazione delle norme sarà pesantemente sanzionata sotto il profilo amministrativo e penale a tutela della pubblica incolumità»

Il sindaco Pippo Midili esorta invece i cittadini al rispetto del “regolamento comunale per la salvaguardia dell’ambiente dai pericoli d’incendio causati dai fuochi agricoli e modalità d’impiego di fuochi controllati nelle attività agricole” e comunica che è in corso la predisposizione di una nuova Ordinanza Sindacale che vedrà il divieto assoluto di fuochi dal 15 maggio al 31 ottobre 2024.