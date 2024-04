Anpi Milazzo, proiezione “The Mayor – Me, Mussolini and the museum”. Ecco le tre date

Predappio è ancora abitata dal fantasma del fascismo. Qui Benito Mussolini nacque e qui fu riportata, anni dopo la morte, la sua salma diventando così luogo di pellegrinaggio dei nostalgici del famigerato “ventennio”. Una città prigioniera di una distopia al contrario. Per tentare di invertire questo destino, Giorgio Frassineti, sindaco di Predappio dal 2009 al 2019, ha inseguito un sogno: convertire la vecchia Casa del Fascio, ex sede del partito, in un museo e centro studi e documentazione sul fascismo e i totalitarismi.

In attesa del 25 aprile, attraverso la proiezione del documentario ‘The Mayor – Me, Mussolini and the museum’ di Piergiorgio Curzi e Sabika Shah Povia, e con l’ausilio di quest’ultima, di Stino Cannata e dello storico Fabio Milazzo Anpi – Sezione “Eliana Giorli” di Milazzo proverà a fare un ragionamento sulla memoria storica, sui luoghi che la abitano e sul futuro prossimo del racconto del passato del nostro paese.

Tre gli eventi previsti: sabato 20 alle 18 nello Spazio Saraj a Messina, con l’ANPI Sez. Comunale Aldo Natoli Messina, lunedì 22 alle 11 all’Itet ‘Leonardo Da Vinci’ di Milazzo, e lunedì 22 alle 15 e 30 all’Itt ‘Ettore Majorana’ di Milazzo insieme alla Lute.

«Un ringraziamento particolare – scrivono – va a Federico Nastasi, che ci ha messo in contatto con la coregista, e con cui condividiamo l’organizzazione di questi tre importanti momenti»