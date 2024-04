Svincolati Milazzo 88 / Lucera 83 (Dopo un tempo supplementare). Parziali: 17-23, 41-44, 64-61, 74-74.La Svincolati Milazzo batte Lucera e vola al secondo posto in classifica, posizione che occupa insieme ad Avellino e Piazza Armerina. Per l’accesso ai Playoff si deciderà tutto nell’ultimo turno dei Play-In Silver ma la compagine milazzese ha adesso grosse chance di centrare l’obiettivo.

I pugliesi si sono rivelati un osso duro per i mamertini, che hanno avuto bisogno di un supplementare per portare a casa il successo.

Quarta vittoria di fila e umore alle stelle. Al “PalaMilone” avvio a rilento per i bianco-blu, dall’altro lato invece i biancocelesti, ultimi e già eliminati ma sul parquet con grande orgoglio. Il primo quarto vede grande equilibrio,dopo quattro minuti è perfetta parità (6-6) che Lucera spezza portandosi sul +8 (6-14) grazie a un ispirato Dusels. I canestri di Battaglia, Salvatico e Bolletta permettono di accorciare ma quattro punti consecutivi di Idiaru danno ai pugliesi il +6 dopo i primi dieci minuti. La squadra ospite fa sul serio e in avvio di secondo periodo tocca il +11 trascinata da Cesana e Idiaru.

La reazione della Svincolati Milazzo si concretizza nelle realizzazioni di Salvatico e Barbera. I pugliesi riallungano ma una tripla sulla sirena di Battaglia avvicina i biancoblù nel punteggio. Tre triple consecutive di Karavdic, Battaglia e Bolletta aprono il terzo quarto. I mamertini sono più lucidi ma gli ospiti restano in partita con Gramazio e Coralic. Due triple di Battaglia e Scredi donano il vantaggio, ultimo periodo col brivido. La Svincolati Milazzo spreca il +6, si accende con Manfrè ma viene acciuffata nel finale dal Lucera. All’overtime decisiva la bomba di Battaglia che fa esplodere di gioia il Pala Milone.

I ragazzi del Presidente Giambò saranno di scena a Marigliano nell’ultimo e decisivo turno per provare a centrare il passaggio ai Playoff che vedrà accedervi soltanto le prime due del raggruppamento.

Svincolati Milazzo: Salvatico 14, Barbera 2, Battaglia 25, Maiorana ne, Bolletta 16, Karavdic 11, Scredi 7, La Bua ne, Perfigli ne, Manfrè 13. All. Trimboli.

Lucera: Cesana 17, Gramazio 17, Dusels 21, Coluccino ne, Coralic 8, Idiaru 14, Di Ianni 6, Carriera ne. All. Vigilante.

Arbitri: Puglisi e Mameli