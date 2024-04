Al borgo i nuovi stalli per mezzi a due ruote. Accolta la richiesta di Ivan La Rosa

L’amministrazione comunale accoglie la richiesta di Ivan La Rosa, proprietario di uno dei locali più frequentati del Borgo di Milazzo e nasce il nuovo parcheggio per mezzi a due ruote.

La soluzione per rendere ancora più facile salire in uno dei posti “preferiti” della città. Scegliere moto e scooter invece della macchina comporta meno traffico nella zona, che soprattutto nel fine settimana, diventa impraticabile. Lunghissime le file che, nonostante la presenza costante della Polizia Locale, si creano rallentando le auto che devono transitare per raggiungere il centro cittadino.

«Grazie – scrive Ivan – in un post su Instagram al sindaco Pippo Midili e al consigliere Antonio Amato che hanno accolto la mia richiesta. Venire al borgo motorizzati adesso sarà più semplice»

Sulla strada scelta per i nuovi stalli fino a ieri la sosta era vietata.