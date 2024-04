Sul corpo di ieri, trovato in avanzato stato di decomposizione, indaga la Procura di Patti, mentre quello di oggi è stato affidato alla Procura di Barcellona. Ma capito se le due morti sono collegate.

Questo dei corpi trovati in mare sta diventando un caso visto che meno di 24 ore fa un altro cadavere era stato ritrovato, sempre in mare e più o meno nello stesso tratto di mare. E nelle acque di Vulcano un’altro ritrovamento risale a un mese fa.

Si tratterebbe di un uomo che, a quanto pare, indossava un giubbino di salvataggio. La salma è stata trasferita all’obitorio del Policlinico di Messina, dove, nelle prossime ore, toccherà alla dottoressa Daniela Sapienza effettuare, anche per quest’ultimo caso, l’esame autoptico.

