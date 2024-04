E che nel lavoro portato avanti dal gruppo milazzese in queste settimane di preparazione c’è il cuore, è evidente.

«Vogliamo – dicono – che chiunque passi da qui veda l’immagine di Marco che nonostante il passare degli anni rimane sempre nei nostri cuori. Invitiamo i tifosi e non a partecipare alla nostra manifestazione»

Un’idea nata per rendere omaggio a Marco che, ogni anno, ad aprile viene ricordato con una manifestazione che si svolge all’interno dello stadio che ormai da anni porta il suo nome.

Un murales per ricordare Marco Salmeri . Nel decimo anniversario della morte dell’ex calciatore mamertino che ha perso la vita in un incidente stradale, l’iniziativa è degli ultras Gioventù Vecchie Maniere .

Marco Salmeri in un murales, il 27 aprile la scopertura allo stadio. L’idea di Gioventù Vecchie Maniere

Marco Salmeri in un murales, il 27 aprile la scopertura allo stadio. L’idea di Gioventù Vecchie Maniere

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

wpDiscuz

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 338/8395650

Mail: redazione@oggimilazzo.it PEC: amministrazione@pec.oggimilazzo.it

Partita Iva: 03270240835 Cod. Fiscale: 92026000833

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.