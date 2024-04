Milazzo, muore un uomo in via Giorgio Rizzo mentre lavorava. Carabinieri sul posto

Intervento di due ambulanze e di due pattuglie dei Carabinieri in un palazzo di via Giorgio Rizzo, nei pressi del Sacro Cuore. Morto un uomo anziano non di Milazzo (S.P. 72 anni, originario di Fondachelli Fantina.) che stava lavorando insieme al figlio nel cantiere allestito dentro lo stabile per lavori di ristrutturazione.

Si ipotizza la caduta da un’impalcatura (pare terzo piano) realizzata proprio vicino la tromba delle scale.

Sul posto i militari stanno portando avanti le indagini insieme al magistrato di turno. Secondo il racconto degli abitanti del palazzo gli operai stavano svolgendo lavori di ristrutturazione all’interno dello stabile, l’uomo si trovava in prossimità delle scale. E all’improvviso si è sentito un tonfo fortissimo. L’uomo è morto sul colpo. Il 118 è stato allertato dai residenti.

lo stabile è in ristrutturazione da mesi. Pare che dopo i lavori nei locali si trasferirà lo studio diagnostico Lo Duca

IN AGGIORNAMENTO