Addestramento ad alte quote, l’esercitazione dei Vigili del Fuoco nel viadotto Ritiro

Addestramento ad alte quote, l’esercitazione dei Vigili del Fuoco nel viadotto Ritiro

L’obiettivo è stato quello di testare interventi di soccorso congiunti a quote elevate. Così oggi il personale Saf (speleo alpino fluviale) del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, congiuntamente a personale della ditta “Todo Costruzioni”, assegnataria dei lavori in atto nel tratto autostradale ME/PA, hanno eseguito un’esercitazione nel viadotto Ritiro.

L’esercitazione ha avuto anche come obiettivo la standardizzazione delle manovre di soccorso in modo da ridurre, il più possibile, la probabilità di incidenti innalzando il livello di sicurezza degli operatori.

L’esercitazione ha previsto il soccorso di una persona su un pilone del viadotto, (in fase di ripristino), l’intervento è stato caratterizzato dall’elevata quota e chiaramente è stato utilizzato un manichino posto sulla piattaforma di lavoro mobile adibita alla manutenzione del pilone.

Sono stati utilizzati dispositivi per l’evacuazione, triangolo e barella (toboga/SKED), ed è stato realizzato anche un sistema di ancoraggio in quota per consentire la manovra di recupero del ferito. L’esercitazione è stata effettuata nella piena osservanza di tutte le norme di sicurezza e procedure interne impartite dal gestore del cantiere.