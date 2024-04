Nasce a Milazzo il circolo territoriale di Gioventù Nazionale (Giovani di Fratelli d’Italia). E’ stato costituito il circolo territoriale “Zona Tirrenica“. Il presidente sarà il ventenne milazzese Dario Nostro, già rappresentante d’istituto e di consulta dell’istituto Majorana di Milazzo, fondatore del gruppo studentesco “All-in” e alle scorse elezioni universitarie eletto consigliere d’amministrazione dell’Ersu di Messina.

«Oggigiorno i ragazzi – precisa Dario – sono troppo distanti dalla politica: attraverso le attività promosse dal nostro circolo ambiamo a rilegare questi due mondi. Saremo punto di riferimento per i giovani del territorio che si riconoscono nei valori della destra. Finalmente, sotto un simbolo che ci identifica pienamente, la nostra comunità avrà la possibilità di far sentire la propria voce partecipando al dibattito pubblico e avanzando proposte alle amministrazioni comunali. Ringrazio per la fiducia Francesco Armone e Salvatore Ragno rispettivamente esecutivo nazionale e coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, Giovanni Magni, coordinatore regionale del movimento, Pino Galluzzo, la senatrice Ella Bucalo, l’assessore regionale Elvira Amata, Alberto De Luca e tutti i militanti promotori dell’iniziativa»

Sabato 13 aprile, alle 18:30, ci sarà la presentazione ufficiale del circolo all’Horizon