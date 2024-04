Doppio appuntamento domenica prossima 14 aprile in Marina Garibaldi. Oltre al tradizionale mercatino del “Cibo Buono” – che si svolge la seconda e la quarta domenica del mese, si terrà anche il mercato del riuso e del riciclo. Milazzo si prepara, infatti, ad accogliere un nuovo evento a partire da questa domenica: il mercatino dedicato all’artigianato, antiquariato e Hobbistica.

L’iniziativa, anticipata nei mesi precedenti dall’assessore Angelo Maimone, è organizzata in collaborazione con la Proloco Milae presieduta da Erika Lo Presti e dall’associazione E20divini di Verdiana Venuto ed è patrocinata dal Comune di Milazzo.

Il mercatino, incentrato sul concetto di riuso e riciclo, si svolgerà due volte al mese, dalle 9 alle 20.

Cinquanta espositori provenienti dal nostro territorio arricchiranno le giornate, offrendo ai visitatori una vasta gamma di prodotti artigianali e uniche creazioni. Questa nuova opportunità non solo promuove l’arte dell’artigianato locale, ma anche invita i residenti e i visitatori a scegliere il centro cittadino per le loro passeggiate domenicali, contribuendo così a ravvivare la città e sostenere le economie locali.

«Così come avevo anticipato – ha detto Maimone – promuoviamo questa ulteriore iniziative per movimentare il centro cittadino, in un momento delicato per il commercio in generale. Proprio per questo ho chiesto massima collaborazione ai commercianti affinché tengano aperte le proprie attività la domenica mattina. L’ultimo appuntamento con il Mercatino del cibo sano, che ricordo viene svolto sempre con la preziosa collaborazione della condotta Slow Food Peloritani tirrenici, rappresentata da Pippo La Rosa, ha registrato notevoli presenze di persone interessate a fare acquisti di prodotti alimentari sani, a km zero, senza concimi chimici. Mi auguro che anche questa “vetrina” dell’artigianato e del riuso, sia di interesse visto che parliamo di prodotti comunque particolari per gli appassionati».