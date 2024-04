E’ in programma domenica 14 aprile, alle 18.30, nella sala conferenze dell’Eolian Milazzo Hotel il nuovo appuntamento musicale di Michele Catania. Si tratta di una serata dal titolo “Terra Maligna” ed è un viaggio in Sicilia attraverso musiche composte da Morricone, Piersanti, Rota e Catania per film che raccontano le virtù e le contraddizioni dell’isola. Ad esibirsi saranno Ilenia Giorgianni (flauto), Arianna Bloise (viola), Laura Benvenga (violoncello), Andrea Messina (contrabbasso), Michele Catania (arrangiamenti, musiche originali, pianoforte).

Il 10% dell’incasso verrà destinato alle attività di Matumaini Speranza Onlus

Dalle 17.30 in prossimità della sala conferenza sarà allestita una zona Bar in attesa del concerto. Dopo il concerto, su prenotazione, sarà organizzato un buffet all’interno del Ristorante Eolian, curato dallo chef Massimo Milano. Una selezione di antipasti, primi piatti, dessert d’eccellenza.

Continua, invece, la programmazione musicale degli eventi organizzati dall’Eolian. Per venerdì 26 aprile è, infatti, prevista la cena/concerto, con inizio alle 21, dal tema “Italian Movies in Jazz & Bacharach Songbook”. Cena tra iconiche musiche per film italiani riarrangiate in chiave jazz e i grandi classici di Burt Bacharach. Ad esibirsi Roberto Scolaro (sax contralto), Andrea Messina (contrabbasso, voce), Stefano Sgrò (batteria) e sempre Michele Catania (arrangiamenti, piano, voce) che è anche direttore artistico della rassegna.