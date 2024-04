Al via la pulizia delle spiagge di Milazzo, individuata la nuova ditta. L’incarico per sei mesi

Al via la pulizia delle spiagge di Milazzo, individuata la nuova ditta. L’incarico per sei mesi

Pulizia delle spiagge e dei terrapieni, l’amministrazione accelera per poter avviare gli interventi previsti. Dopo la risoluzione del contratto settennale con la Caruter, la quale si era aggiudicata l’appalto per la pulizia, lo smaltimento, la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani compresi tutti gli altri servizi di igiene necessari in città, gli uffici comunali si sono subito attivati per trovare una nuova ditta cui affidare tali servizi.

E dopo un’indagine di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, hanno proceduto all’affidamento diretto alla ditta Ecocet di Pace del Mela che ha offerto l’importo di 137.670 euro sull’importo a base d’asta di 150 mila euro

Somma alla quale va aggiunto il 10 per cento di Iva per un totale di 151 mila euro. Formalizzate le procedure per la sottoscrizione del contratto si procederà alla pianificazione degli interventi che saranno articolati nel periodo di sei mesi, con maggiore cadenza a luglio e ad agosto.