L’artista milazzese Andrea Sposari su Rai3. La sua intervista andrà in onda questa sera alle 20.15 durante la puntata di “Generazione Bellezza” di Emilio Casalini. «Ho avuto il piacere di partecipare – scrive Andrea su Facebook – grazie all’ Associazione Culturale Cannistrà»

Durante la trasmissione verrà presentato per la prima volta il progetto “Salotto Etiope” dedicato ad Agitu Ideo Gudeta. «Insieme a me – continua Andrea – nella puntata di stasera ci saranno tantissime altre cose belle come la realtà del borgo di Cannistrà, che si trova a pochi chilometri da Barcellona Pozzo di Gotto, il Parco Museo Jalari e l’artista Gaetano La Rosa.

Il giornalista partirà il suo viaggio televisivo proprio dal Parco Museo Jalari per arrivare al borgo di Cannistrà. All’interno del borgo parlerà della comunità, del progetto di riqualificazione urbana che va avanti da anni e dunque dell’arte. Tra queste c’è proprio Andrea Sposari con il progetto del Salotto Etiope.