Dopo aver ottenuto poco più del 20% al primo turno, venne eletto al secondo turno, superando il candidato di centro-destra Giovanni Davoli, che pure aveva avuto più del 50% nella votazione per il consiglio comunale. Sotto la sua amministrazione venne anche avviato, grazie a un finanziamento europeo, il progetto della tramvia, poi portato a termine dalla successiva sindacatura

Nel 1994 venne candidato come indipendente sulla base di una raccolta di firme di cittadini, inizialmente sostenuto dal PDS, PRC, La Rete, Cristiano Sociali e da una serie di associazioni fra cui le ACLI, IL Movimento Cristiano dei Lavoratori – MCL, i sindacati CGIL, CISL e UIL.

MESSINA. E’ morto a 89 anni l’ex sindaco di Messina Franco Providenti . Ex magistrato (sostituto procuratore, sostenne l’accusa nel maxiprocesso della città peloritana durante la seconda metà degli anni ’80) , Providenti è stato primo cittadino dal 1994 al 1998, col sostegno di una coalizione di centrosinistra.

