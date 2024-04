«Quando ero bambino sognavo di lavorare dentro la torre di controllo di un aeroporto». E quello dell’aereonautica è un sogno che il milazzese Francesco Salmeri non ha mai abbandonato. E che adesso, a soli 24 anni, ha realizzato. Diplomato nella sezione aeronautica dell’istituto Tecnico Majorana di Milazzo, Francesco è stato scelto nell’ambito di una rigidissima selezione per lavorare all’Agenzia aerospaziale Leonardo. Progetterà e realizzarà ventotto aerei militari Eurofighter.

«Fra otto mesi – racconta – mi trasferirò in Kuwait, paese in cui nei prossimi tre anni farò parte del team che si occuperà di questo importante progetto per conto di Leonardo, la dodicesima impresa di difesa al mondo e la prima in Europa».

Salmeri è stato scelto assieme ad altre sei figure dopo una selezione che ha coinvolto 500 ragazzi. Il maggiore azionista di Leonardo spa, ex Finmeccanica, è il Ministero dell’Economia che possiede circa il 30 per cento delle azioni.

Una carriera velocissima quella di Francesco. A 21 anni è stato chiamato da Electrolux, l’azienda che produce elettrodomestici, per dirigere il nuovo stabilimento di Treviso. A seguire le sue direttive c’erano 250 operai.

«Ora ritorno a occuparmi della mia vera passione nell’ambito aereonautico e militare – confessa Francesco Salmeri – dopo avere conseguito il diploma con il massimo dei voti non mi sono mai fermato mi sono specializzato in “Controllo del traffico”. Esattamente durante il periodo del Covid. E poi per cominciare a lavorare ho accettato l’offerta di lavoro di Electrolux che per me è stata altamente formativa. Mi occupavo comunque del settore meccanico».

Francesco tra qualche giorno comincerà la formazione tecnica e teorica presso la sede di Leonardo a Torino, valida per la partenza il Kuwait. Fase di avvio che si chiama “On The Job Training”