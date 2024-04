Passaggio delle consegne per l’Aido Alba Munafò di Milazzo, al presidente uscente Vittorio Cannata per il quadriennio 2024-28 subentra Antonio Pontoriero. La cerimonia si è svolta alla presenza dei soci del consiglio direttivo e dei vertici provinciali dell’Aido rappresentati da Agostino Mallamace e da Gaetano Mammana.

Durante l’incontro sono state tracciate le linee guida dell’attività del gruppo Aido di Milazzo per il prossimo quadriennio, proseguirà l’azione di informazione e sensibilizzazione a tutti i livelli, soprattutto tra i ragazzi delle V° classi degli Istituti superiori. Sarà bandito in coincidenza con il prossimo anno scolastico un concorso per la realizzazione del migliore cortometraggio sul tema della donazione degli organi e dei tessuti intitolato “Alba Munafò – Ciak si dona” e saranno organizzate attività sportive e momenti conviviali e di aggregazione volti sempre alla sensibilizzazione ed alla raccolta di fondi, da reinvestire per le attività dell’associazione.

«Si ringrazia – scrive il gruppo in un comunicato – padre Antonio Costantino della Parrocchia di Grazia per la disponibilità e la sensibilità dimostrata verso la tematica»

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: Fortunato Mauro Munafò, Stefania del Bono, Concetto Limura, Rosalba Marchello, Annalisa Cannata, Fabio Bonanno, Franco Russo, Licia Emanuele, Raffaella Catania, Stefania del Bono, Biagina Borromei, Mario Saporita e Nino Rizzo.

Il professore Vittorio Cannata è stato nominato presidente onorario.