Nasce un marchio di abbigliamento tutto milazzese. Si chiama Gang For Love e ad idearlo è stato Hernan Sindoni, 26 anni, volto conosciuto del basket mametino. Hernan fin da giovanissimo ha giocato, ottenendo sempre prestigiosi risultati, nella sua città e in vari paesi e città italiane, ma negli ultimi anni, tre per l’esattezza, ha avuto in testa solo un sogno. Un sogno che ha preso forma all’improvviso. Durante una notte di riflessione. Così nel giro di pochissimo tempo l’idea di Hernan di creare un marchio pensato come una gang che lotta per l’amore ha preso forma. Un progetto che punta tutte le sue carte sulla qualità e la sostenibilità e che vuole trasmettere alle nuove generazioni i valori di fratellanza, rispetto e unione

«La parola gang è sempre associata a cose negative – spiega – il mio obiettivo, invece, è quello di ironizzare sul fatto che viviamo in una società dove una persona viene giudicata solo per l’estetica. Ecco perchè un componente della mia gang (gruppo) potrà indossare anche un passamontagna perchè ciò che conta è dentro di se».

I capi di abbigliamento Gang For Love, per uomo, donna ma per la maggior parte unisex, visto che facendo parte di una gang non devono esistere generi e differenze nelle sue componenti, sono in vendita da una settimana e per il momento solo online (Gangforlove.com). Ed è già stato un successo.

«E’ un po’ presto per dire se la mia idea funziona – sottolinea – ma gli input ricevuti sono positivi. Si tratta di abbigliamento Streetwear, moda da strada, perchè sono convinto che è uno stile che ci accompagna costantemente nella vita di tutti i giorni. Lo store principale per il momento rimarrá online, ma Gang For Love, piano piano, ha l’obiettivo di sbarcare nei negozi».

«La mia storia nel mondo del basket – continua – è stato un grande viaggio fatto di esperienza, insegnamenti, valori e momenti duri. Sono sempre stato orgoglioso di rappresentare la mia città in giro per il mondo. Ai giovani milazzesi che praticano sport dico sempre di non farsi scoraggiare dalle poche opportunità che la nostra realtà offre, ma di sognare sempre in grande perché se ci credi e fai, il tuo momento arriva. Ho sempre dedicato la mia vita al basket. E adesso a questo nuovo progetto che spero possa fare comprendere alla nuova generazione i valori di fratellanza, rispetto e unione» .

«Ci tengo – conclude – a rigraziare tutti coloro che hanno colto il messaggio e che hanno deciso di condividerlo e supportarlo. E in modo particolare due ragazzi che mi hanno aiutato tantissimo, Federico Panasiti e Antonio Calderone».