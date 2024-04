Nel giorno dell’inaugurazione si terrà anche un breve convegno nel corso del quale verrà spiegato il valore iconografico delle tele in mostra. Previsti gli interventi del sindaco Pippo Midili, di padre Domenico Siragusa, dei sacerdoti Alessio Cappuccio ( ortodosso) , Roberto Romeo (cattolico) , delle esperte Lucia Scolaro e Marianna Saporita e dell’iconografo bizantino, Paolo Lanza

La mostra è stata curata dall’esperta del sindaco Lucia Scolaro . «Un progetto – afferma – a cui tengo molto e al quale ho cominciato a lavorare mesi addietro, quando ancora ricoprivo la carica di assessore. Finalmente la donazione è stata deliberata dalla giunta comunale e il comune si trova adesso in possesso di icone risalenti al ‘700,’800 e ‘900”. Ringrazio anche per la collaborazione l’esperto Franco Russo e Marianna Saporito »

I DETTAGLI . Quella che verrà esposta sabato, infatti, è solo una parte della collezione. Successivamente verrà completata con gli altri pezzi ceduto dal sacerdote. Il valore della donazione per Milazzo è patrimoniale ma anche culturale. Sono crocifissi antichi e icone russe dal valore incalcolabile che potranno essere fruibili dai milazzesi ma anche dai turisti in visita nella nostra città.

