Milazzo, crollo di un palo dell’Enel per il vento. Il sindaco chiude la scuola del Ciantro per lavori

Il forte vento di venerdì scorso ha provocato il crollo di un palo dell’Enel che permetteva di alimentare la scuola, nel cortile del plesso dell’infanzia di Ciantro, in via Gabriele D’Annunzio.

Per consentire l’espletamento dei lavori che sono stati disposti con urgenza, il sindaco Pippo Midili, con propria ordinanza ha disposto per la giornata di domani – 3 aprile – la sospensione di tutte le attività scolastiche per consentire agli operai della ditta interessata di lavorare in sicurezza e restituire all’istituto condizioni di normalità.