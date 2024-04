Annullata la gita scolastica alla media Garibaldi di Milazzo. Dopo i fatti che hanno riguardato la scorsa settimana gli studenti dell’istituto Majorana rimasti intossicati durante i quattro giorni di permanenza tra Puglia e Basilicata, la dirigente scolastica Elvira Rigoli, in accordo con i genitori, ha deciso di non autorizzare il viaggio di istruzione dei ragazzi delle seconde e terze classi.

La decisione è stata presa oggi durante una riunione straordinaria con tutte le famiglie, i docenti e i rappresentanti d’istituto.

Molti genitori, infatti, hanno manifestato la volontà a non mandare i propri figli in gita per motivi di sicurezza visto che il permottamento e i pasti erano in programma esattamente nello stesso albergo dove hanno alloggiato gli alunni del Tecnologico di Milazzo. Titubanze che sono state accolte dalla preside Rigoli.

La gita si doveva svolgere dal 9 al 13 aprile. E ancora non si sa se verrà sostituita da un nuovo itinerario.

Anche altre classi dell’Istituto Majorana dovevano tornare in Puglia in un secondo turno previsto dopo Pasqua. E anche per loro è arrivato il blocco.

Sulla questione sono ancora in corso le indagini per cercare di capire cosa sia accaduto. Nulla è emerso dai controlli fatti dai Nas nella struttura alberghiera. Ma tutti i ragazzi stati male durante la gita al loro rientro a casa sono risultati positivi alla salmonella.