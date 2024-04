Come da tradizione, il martedì dopo Pasqua la città di Milazzo festeggia il seicentesco Crocifisso scolpito da Fra Umile da Petralia e custodito nella chiesa di San Papino. Quest’anno i festeggiamenti curati dai frati Minori del convento di San Papino e coordinati dal Parroco Fra Graziano Bruno, ricorderanno i 226 anni della Lacrimazione del SS. Crocifisso, avvenuta la domenica “in albis” del 1798, con un programma di eventi religiosi, culturali e sportivi, patrocinati dal Comune di Milazzo.

Martedì 2 aprile sarà la giornata dedicata alla festa liturgica in onore al SS. Crocifisso con una celebrazione alle ore 18 presieduta da Fra Alfio Lanfranco e al termine una catechesi curata dallo stesso frate dal titolo “Non ci sia altro vanto”, un itinerario biblico e francescano sulla croce di Cristo.Mercoledì 3 alle ore 18 la celebrazione sarà presieduta, invece, dal Rettore del Santuario Madonna di Lourdes di Messina Fra Benedetto Amodeo e aninata dall’Ordine Francescano Secolare, mentre a seguire si svolgerà un concerto a cura dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.

Giovedì 4 si svolgerà la giornata Eucaristica con l’esposizione del SS. Sacramento dalle ore 9 alle ore 17 e alle ore 18 la messa cui seguirà l’adorazione e preghiera di liberazione animate dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito e presiedute dall’esorcista Fra Tonino Bono, mentre venerdì 5 aprile alle ore 18 è in programma la messa presieduta da Fra Francesco Furore con la partecipazione delle comunità del Santuario di S. Antonio di Padova e della Parrocchia San Francesco di Paola di Barcellona P.G.

Sabato 6 aprile al termine della messa delle ore 18 è in programma un concerto di fisarmonica a cura dei maestri Carmela Stefano e Fabio Siracusa, musicisti e compositori apprezzati a livello nazionale.Domenica 7 aprile, domenica “in albis”, sarà la giornata clou dei festeggiamenti con le messe in mattinata alle ore 8,30 e 10,30, l’esibizione della banda musicale “Mascagni” in piazza S. Papino alle 11,30 e a seguire una manifestazione sportiva a cura dell’A.S.D. GI.FRA. presso i campi di calcio di S. Papino, Nel pomeriggio alle ore 17 la messa solenne sarà presieduta dal Padre Provinciale dei Frati Minori di Sicilia Fra Antonino Catalfamo con la partecipazione delle autorità cittadine e l’atto di Affidamento della città al SS. Crocifisso da parte del Sindaco Pippo Midili, cui seguirà la processione del Crocifisso e del “Fazzoletto” che ha asciugato le miracolose lacrime per le vie: Piazza S. Papino, via Grotta Polifemo, Via Antonello da Messina, via Raffaello Sanzio, Via Leonardo da Vinci, Via Felice Cavallotti, Via Marinaio d’Italia, Piazza S. Papino, Via Risorgimento, via Enrico Cosenz, Via XX settembre, Via P. Bonaventura Pistorio e rientro in Chiesa.