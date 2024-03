«In previsione dell’estate stiamo lavorando su piccoli eventi che dureranno un semestre. Una soluzione studiata per aumentare la frequenza delle persone nel centro di Milazzo. Inoltre stiamo lavorando per una migliore gestione dell’isola pedonale. Tutto sempre in collaborazione con l’amministrazione comunale».

Giuseppe Amendolia neo presidente Centro Commerciale naturale svela im questa video intervista i nuovi progetti in cantiere per animare il Centro storico.

Amendolia eletto a febbraio ha preso il posto di Pippo Russo